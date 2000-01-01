Компания Bull&Bear — это команда, которая занимается разработкой программных продуктов для торговли на финансовом рынке

помогаем

получить прибыль

Честно рассказываем о плюсах и минусах роботов, показываем результаты их работы

на реальных счетах

Мы создаем автоматические торговые стратегии, с помощью которых каждый человек независимо от опыта и образования может получать стабильный пассивный доход

Мы сами пользуемся нашими программными разработками и зарабатываем на этом деньги

Зарабатываем сами и помогаем другим получать прибыль

на валютном рынке