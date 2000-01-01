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Роботы для торговли
на финансовых рынках

Торгуйте

Торгуйте с помощью робота и получайте пассивный доход на полном автомате
﻿с первого дня

От 50% годовых на консервативных стратегиях
От 10% в месяц на агрессивных стратегиях
Ежедневно с 8:00 до 20:00
Получите консультацию

именно мы

Легкий старт
для новичков
без знаний и опыта

Диверсификация
рисков для опытных трейдеров

Консервативные стратегии для осторожных
инвесторов

Быстрый «разгон»
депозита для тех, кто
любит погорячее

Почему именно мы?

Зарабатывать
на автоматических торговых cтратегиях просто!

Робот самостоятельно торгует на рынке по встроенному в него алгоритму. Вам нужно лишь изредка следить за его работой
Не нужны знания
Начать зарабатывать
Легко начать
Ваши затраты: стоимость робота + стартовый депозит для торговли от 100$
Низкий порог входа
На алгоритмических торговых системах зарабатывают как опытные трейдеры,
так и новички
Не нужен опыт в трейдинге
Компания Bull&Bear — это команда, которая занимается разработкой программных продуктов для торговли на финансовом рынке

помогаем

получить прибыль

Честно рассказываем о плюсах и минусах роботов, показываем результаты их работы
на реальных счетах
Мы создаем автоматические торговые стратегии, с помощью которых каждый человек независимо от опыта и образования может получать стабильный пассивный доход
Мы сами пользуемся нашими программными разработками и зарабатываем на этом деньги

Зарабатываем сами и помогаем другим получать прибыль
на валютном рынке

Продаем проверенных роботов, которые прошли тестирование на симуляторе и в условиях реального рынка от 1 года

Кому подходит наше предложение?

Это про меня
У вас нет опыта, но вы хотите зарабатывать на валютном рынке здесь и сейчас

Новичкам в трейдинге

Это про меня
Есть своя торговая стратегия, но вы хотите распределить риски и зарабатывать больше

Опытным трейдерам

Это про меня
Ищете эффективный инструмент для инвестирования с доходностью, превышающей банковский процент

Инвесторам со свободным капиталом

Это про меня
Ищете дополнительный пассивный доход, который в будущем даст возможность уйти из найма

Работникам в найме

Подберем программу по вашим критериям или составим пакет из нескольких торговых роботов по индивидуальному запросу

Роботы для начала работы

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нам

доверьте

самостоятельно

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Мультивалютный бот
Торгует на 5 валютных парах
Multi
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Агрессивный
Торгует серебром
Silver
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Бот настроен на долгосрочное
инвестирование, имеет систему защиты
Panther

Выберите торгового робота самостоятельно или доверьте это нам

Специальное предложение

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Состоит из роботов, которые используют долгосрочные стратегии
Midnight
Panther
Index
Puma
Включает в себя:
Пассивный набор
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Обеспечивает максимальную диверсификацию активов
Активный пакет
Пассивный пакет
Включает в себя:
Максимальный набор
Узнать подробнее
Даёт возможность получения высокого дохода
Silver
Multi
Taurus
Atlas
Включает в себя:
Активный набор
Процесс работы робота полностью автоматизирован. Он сам анализирует рынок, открывает сделки, фиксирует прибыль

Робот торгует, вы отдыхаете

У нас есть как консервативные роботы для безопасного инвестирования на длительный срок, так и агрессивные боты для быстрого «разгона» депозита

Роботы для любых целей

Консервативные боты не требуют вмешательства человека. Все, что вам нужно — запустить программу и периодически снимать прибыль

Включил и забыл

Как это работает?

Мы настраиваем программу, рассказываем как ею пользоваться
и что делать в разных рыночных ситуациях
Вы покупаете робота, регистрируете счет
у брокера по нашей инструкции
Вы устанавливаете мобильное приложение. Робот торгует, вы наблюдаете за его работой
Контролируем ваш счет первые 3 месяца. Находимся с вами
на связи и помогаем
в нестандартных ситуациях

вы получите

Что вы получите после покупки?

Право использования бота
на 1 торговом счете пожизненно

Бесплатные обновления программного продукта
на протяжении всего срока использования

Доступ в Телеграм канал
с отчетами о торговле
и актуальной информацией,
а также поддержку 24/7

Мы разработали специальную программу поддержки
для тех, кто помогает развивать и продвигать наши продукты

Что нужно сделать, чтобы получить вознаграждение за рекомендации?

Все просто. Расскажите знакомым о наших роботах и получите кешбэк реальными деньгами за каждого, кто сделает покупку. Для этого напишите нам в телеграм
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Торгуйте сами, рассказывайте
о наших роботах знакомым
﻿и получайте вознаграждение
за рекомендации

получайте вознаграждение

рассказывайте

Расскажите, каких финансовых целей вы хотите достичь,
а мы посоветуем,
как это сделать

Оставьте контактные данные и получите консультацию эксперта по заработку на автоматических торговых стратегиях
или
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Обещаем не беспокоить спам-звонками. Позвоним 1 раз только в том случае, если вы сами этого захотите

Расскажем о принципах алгоритмической торговли

Подберем торгового робота с нужными вам параметрами риска и доходности

Проконсультируем по теме управления капиталом и расскажем, как снизить риски

Поможем зарегистрировать счет, подскажем, что делать дальше